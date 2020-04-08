Путин рассказал о новых мерах поддержки для малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом

Сегодня Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами субъектов РФ рассказал о новых мерах поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса в России.

Как отметил президент России, уже был снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов.

"В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий" - сообщил Путин в эфире.

Также для малого и среднего бизнеса предусмотрели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Заложенность будет реструктурирована, ее можно будет гасить ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Правительству с участием Центрального Банка Владимир Путин поручил в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.