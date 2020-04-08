Путин заявил о введении дополнительных выплат врачам, которые борются с коронавирусом

Сегодня в ходе онлайн-совещания Владимир Путин заявил о введении дополнительных выплат медикам, которые борются в эти дни с коронавирусом. Сообщение транслировалось в эфире Первого канала.

На 3 месяца начиная с апреля президент РФ поручил установить федеральную выплату тем, кто работает с COVID-19. Для врачей, напрямую работающих с больными, выплата составит 80 тысяч, для среднего медперсонала эта сумма составит 50 тысяч, для младшего персонала - 25 тысяч. Врачи скорой помощи получат 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и водители - по 25 тысяч рублей.

Также Владимир Путин отметил, что для этих работников будут введены повышенные страховые гарантии по аналогии с военными.