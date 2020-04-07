В Казани из-за водителя, перекрывшего дорогу скорой, умер человек

В Казани водитель легкового автомобиля умышленно перекрыл дорогу машине скорой помощи, в результате чего скончался пациент, которого везли в больницу. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Видеозапись с места происшествия была выявлена в ходе мониторинга. Инцидент произошел 30 мая прошлого года. На кадрах видно, как водитель автомобиля перекрыл движение "скорой помощи", в которой находился пациент в тяжелом состоянии:

"В настоящее время следствием установлено, что описанные события произошли 30 марта в городе Казани. В карете „скорой помощи“ в республиканскую клиническую больницу из Балтасинской ЦРБ везли пациента, у которого был диагностирован инфаркт миокарда", - следует из сообщения.

В результате происшествия медицинские работники не смогли своевременно оказать помощь пациенту, что привело к его смерти. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.