За сутки в России от коронавируса умерли девять человек, заболели более 500

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны, сообщают в опертштабе по борьбе с COVID-19.Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах.

Также за минувшие сутки зарегистрированы девять летальных исходов: семь случаев в Москве, по одному - в Костромской области и Приморском крае. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 43 человека.

За сутки выздоровели 52 человека: Москва - 26, Московская область - 13, Свердловская область - 5, Республика Крым - 2, Псковская область -2, Оренбургская область -1, Волгоградская область- 1, Республика Хакасия -1, Рязанская область - 1. Число выписанных пациентов таким образом увеличилось до 333 человек.

В Татарстане новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, по данным на 3 апреля в РТ заболело 25 человек, четыре случая - контактные. Летальных исходов нет.