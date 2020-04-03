Стало известно число контактных случаев заражения коронавирусом в Татарстане

Сегодня в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач Татарстана рассказала подробности о заболевших коронавирусом в РТ.

По словам Марины Патяшиной, из 25 случаев, выявленных на сегодняшний день, четыре являются контактными. Люди заразились при близких контактах с больными. Как отметила Патяшина, среди всех заболевших у шести человек не было симптомов. Один человек без симптомов может заразить одного здорового гражданина, если же симптомы проявляются, то заразить он может уже троих.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане уже выздоровели шесть пациентов с коронавирусом, летальных исходов нет.