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Рубрика «Сберкнижка»: как живет казанская бизнес-леди на карантине

Bчера, 18:23 1313 11 Автор: prokazan.ru
Ее жизнь разделилась на «до» и «после»

ProKazan.ru продолжает знакомить читателей с казанцами разных социальных слоев и профессий.

Сегодня в рубрике "Сберкнижка" мы поведаем историю девушки, открывшей свой бизнес в 20 лет.

Александра (имя изменено по просьбе героини) еще месяц назад могла называть себя успешной бизнес-леди. Однако коронавирус и всеобщая изоляция разрушили ее привычный жизненный уклад.

На данный момент героине нашей статьи 22 года. Она родилась и выросла в Казани. Получила образование по специальности стилист-визажист. Сейчас живет в собственной квартире вместе с мужем и кошкой.

Александру всю сознательную жизнь интересовала индустрия красоты. Однако какое-то время девушке приходилось подрабатывать на конюшне. Работа с лошадьми девушке нравилась, оплата труда тоже устраивала, но мысли развиваться профессионально в ногтевом сервисе никак ее не покидали.

Александра, 22 года, предприниматель     Доход до карантина: 50 000 рублей Доход сейчас: 0 рублей

Основные расходы:     ЖКХ: 3 000 рублей  Питание+Интернет+мелкие покупки: 18 000 рублей  Косметика, уход за собой: 6 000 рублей  Кредит: 17 000 рублей Расходы по работе: 6 000 рублей

- Саша, как тебе удалось открыть свой бизнес?

- Идея открыть бизнес появилась сначала у моей подруги года три назад. Мне тогда только исполнилось 19. Мы вместе открыли студию, но через год закрылись, так как с друзьями бизнес не построить. Меня не устраивало, что решения принимаю не только я.

- Что было дальше? Кто помог открыть свое дело?

- Я забила на высшее образование, решила поехать в Питер повышать квалификацию по маникюру и педикюру. Мама переживала, настаивала на получении юридического образования. Но я решила, что буду работать сама, без начальников, и высшее образование для этого мне не нужно. Когда я открыла свое дело мне было 20. Открыть свою студию маникюра мне помогли мама и муж.

Работа Саши

- Сколько нужно денег на открытие своей студии маникюра?

- Мне пришлось вложить 200 тысяч. Повезло еще, что на тот момент сохранилась часть оборудования от прошлой студии. Сэкономили на ремонте студии. Делали его вместе с мужем своими руками. Старались навести красоту подручными средствами.

- Как шли дела до объявления режима самоизоляции? Много ли было клиентов, много ли удалось заработать?

- До карантина я начинала уже выходить в большой плюс. Моей студии скоро исполняется 1,5 года. Клиентов было достаточно. В основном, клиенты находили салон через Инстаграм и "2ГИС". Конечно, большую роль играло и "сарафанное радио". При этом мне даже не нужно было вкладывать много средств в рекламу.

- Как дела обстоят сейчас?

- Сейчас дела совсем плохи, денег нет, клиентов тоже, студия закрыта, работать нельзя. Мне пришлось закрыть студию на время карантина. Живу на сбережения. Еще помогает муж.

- Опиши свой обычный день до так называемого карантина.

- До карантина я утром собиралась на работу, принимала клиентов, убиралась в студии, обрабатывала фотографии, писала посты, общалась с клиентами, у которых есть проблемы с кожей или ногтями, узнавала динамику выздоровления и лечатся они или нет. Потом возвращалась, делала разные домашние дела, встречалась с друзьями и родственниками.

Еще одна работа Саши

- Чем занимаешься на самоизоляции? Есть ли хобби?

- Сейчас сижу дома, обдираю обои, ничего не делаю по работе, нет вдохновения, так сказать. Планирую развивать Инстаграм. Хочу заинтересовать людей, чтобы после окончания карантина были новые "горячие" клиенты. А в свободное время изучаю все, что связанно с ногтями, кожей и бизнесом.

- Помогает ли тебе как предпринимателю государство?

- Государство не помогает никак.

- Саша, а о чем ты мечтаешь?

- Сейчас мечтаю быстрее приступить к работе, вылезти из долгов и дальше заниматься развитием студии, хочу набрать и обучить мастеров, чтобы студия предоставляла больше качественных услуг. Радует, что у меня нет сотрудников, за которых я бы несла ответственность.

Если и вы хотите стать героем нашей статьи, рассказать свою историю, обращайтесь в нашу группу Вконтакте.

 

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комментарии

Горожанин
0
03 апреля 2020
18:38
Слушайте, расходы " за ЖКХ 3 000 рублей" всего ? Квартиру снимают с подругами, что ли ?
Горожанин
3
03 апреля 2020
18:53
Уф аллам. Успешной бизнес-леди. Стилист-визажист. Токсикоманить можно было без маски и перчаток, а сейчас коронавирус помешал?
Горожанин
5
03 апреля 2020
19:05
Надо было заводить хорошие удащные связи, и сейчас под услугой первой необходимости осуществить гос заказ - призывникам ногти подкрасить, в хаки. Даже все необходимое для этого умудриться получить.
Горожанин
3
03 апреля 2020
19:08
Несмотря на карантин и нерабочие дни.
Горожанин
4
03 апреля 2020
19:30
А налоги она заплатила? Обычно крайняя дата переносится на следующий рабочий день. Но не всегда оказывается так. Жизнь бурлит на самом деле, если приглядеться. Нерабочие якобы дни могут оказаться и рабочими.
Горожанин
3
03 апреля 2020
19:46
Как можно что то принять нерабочим днем, тем более когда сам факт работы якобы грозит штрафом? На государственном уровне - принимают.
Горожанин
3
03 апреля 2020
19:49
Интересно, за работу в самый обычный нерабочий день должны платить в 2 раза больше. Как к этому относятся работодатели, а особенно, если работодатель - государство?
Горожанин
3
03 апреля 2020
20:01
От диареи с коронавируса законы можно не соблюдать? Мошенничество на всех уровнях. Самый сезон у них пошел, чем всем хуже, тем они удащливее.
Русский обыватель
41
03 апреля 2020
20:19
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
03 апреля 2020
21:17
Я уж подумал, что этот едросовский клоун по кличке Ага, который от имени обывателя всякую гейскую xepню пишет, мучительно погиб от вируса. А нет, живой ещё...
Горожанин
0
04 апреля 2020
07:09
Рубрика "АВОСЬКА" как живется тем кто неофициально работал на тех кто ноет в рубрике "СБЕРКНИЖКА"

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