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В Татарстане временно отменят плату за детский сад

03.04.2020, 16:02 1367 10

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о временной отмене платы за детские сады. 

"Ко мне поступает много обращений от родителей! Дал поручение Правительству - отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней! Всем, кто уже успел оплатить за данный период - будет проведён перерасчёт. Берегите себя и своих близких!" - такой пост президент республики опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм. 

Напомним, что накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля, однако дал главам регионов право самим разрабатывать набор профилактических мер, адекватных для ситуации на конктретных территориях. 

 

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комментарии

Горожанин
3
03 апреля 2020
16:04
К детишкам надо выходить и общаться только в маске.
Горожанин
2
03 апреля 2020
16:11
А потом поднимут эту плату до небес
Горожанин
0
03 апреля 2020
16:19
А почему временно? Почему берут плату на время болезни ребенка? Или непосещения по другим причинам? На народной нефти только определенный круг кормится, каплю детям выделить не могут, потом орут с экранов "Вас не просили их рожать"
Горожанин
0
03 апреля 2020
16:59
Отберите у него телефон, пусть посмотрит на то, что творится не через Инстаграм, а вживую.
Ага
47
03 апреля 2020
18:13
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ильнур
10
03 апреля 2020
21:11
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
03 апреля 2020
23:44
да хрен там кредиты приостановили, сегодня банк смской прозрачно намекнул, что скоро платить по полной.
В ответ на комментарий пользователя
Какова бы не была критика власти но они начали действовать и не на бумаге. Кредиты и ипотеку тоже приостановили
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DJ Marati
0
04 апреля 2020
11:33
Ильнур, ты из Москвы что ли приехал? Сегодня в Казани заплатил очередной транш в Хоум-кредите - сказали, повезло, что в понедельник уже начислили бы штраф за просрочку платежа! Кто у тебя там чё приостановил? Тебе мозг правительство что ли по зомбоящику приостановило? Ипотечное кредитование приостанавливают только по справке 2НДФЛ с места работы, а если предприятие не работает, тебе эту справку негде получить и соответственно никакой приостановке в банке тебе не предоставят!
В ответ на комментарий пользователя
Какова бы не была критика власти но они начали действовать и не на бумаге. Кредиты и ипотеку тоже приостановили
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DJ Marati
0
04 апреля 2020
11:47
А тебя чё, прям рожать попросили? Надо жить как в Европе - 45 лет живём для себя, а потом родим, если получится! Да начихать на это государство, пусть хоть впятеро сократится население - меньше чинуши жировать будут, а нападут враги, точно знаю против кого воевать буду. Правильно, разве каждый человек не имеет такие же права на природные богатства? У каждого человека, включая президента - два глаза, две ноги и один рот, который хочет кушать. Теперь по теме - для частных контор всегда работает закон о предоставлении услуг, не соответствующих заявленным, так почему же народ должен платить за детский сад, который его ребёнок не посещает? То есть услуги не предоставляются на данный момент - значит и оплаты быть не должно автоматически, а не с "барского" плеча президента, как подарок Санты, но при заболевании ребёнка в детский сад его не принимают, а оплата списывается автоматически, пока ты не отказался совсем от услуг учереждения.
В ответ на комментарий пользователя
А почему временно? Почему берут плату на время болезни ребенка? Или непосещения по другим причинам? На народной нефти только определенный круг кормится, каплю детям выделить не могут, потом орут с экранов "Вас не просили их рожать"
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DJ Marati
0
04 апреля 2020
11:56
К детишкам не нужно выходить, они должны сидеть дома, за исключением, если родители не медики, не пожарные и не полиция - для них есть (надеюсь что есть) дежурные группы в дет.садах. Кстати нигде не говорилось о том, что ежедневно проверяются воспитатели и повара в детских садах на наличие заболевания в начале рабочего дня. Это может стать цепочкой для заражения всех самоизолированных и дедушек и бабушек, которые проживают с внуками в одной квартире.
В ответ на комментарий пользователя
К детишкам надо выходить и общаться только в маске.
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