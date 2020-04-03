В Татарстане временно отменят плату за детский сад

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о временной отмене платы за детские сады.

"Ко мне поступает много обращений от родителей! Дал поручение Правительству - отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней! Всем, кто уже успел оплатить за данный период - будет проведён перерасчёт. Берегите себя и своих близких!" - такой пост президент республики опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм.

Напомним, что накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля, однако дал главам регионов право самим разрабатывать набор профилактических мер, адекватных для ситуации на конктретных территориях.