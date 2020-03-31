С 1 апреля в Казани вводится особый противопожарный режим, об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Режим будет действовать 1 апреля по 30 мая. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Исполкома города Денис Калинкин. В указанные два месяца гражданам запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками.

Напомним, что 30 марта в Татарстане в связи с пандемией коронавируса был введен режим всеобщей самоизоляции, с 1 апреля будут остановлены межмуниципальные пассажирские перевозки.