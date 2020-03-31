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Фото kzn.ru

В Казани вводится особый противопожарный режим

31.03.2020, 13:38 611 5 Автор: prokazan.ru

С 1 апреля в Казани вводится особый противопожарный режим, об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

 Режим будет действовать 1 апреля по 30 мая. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Исполкома города Денис Калинкин. В указанные два месяца гражданам запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками.

Напомним, что 30 марта в Татарстане в связи с пандемией коронавируса был введен режим всеобщей самоизоляции, с 1 апреля будут остановлены межмуниципальные пассажирские перевозки.

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комментарии

Горожанин
0
31 марта 2020
14:10
Похоже ....настал уже . Всё к одному.
Горожанин
0
31 марта 2020
14:38
Сейчас на дачу многие рванули
Горожанин
0
31 марта 2020
22:57
в Москве пофиг, побежали все на шашлыки
Горожанин
0
01 апреля 2020
11:21
а чё сразу не до 1 октября?! дебилоиды, лишь бы жопу свою прикрыть
Горожанин
0
01 апреля 2020
11:22
на улице минус, снег идет, они врубают поотивопожарный режим до 1 июня, нормальные вообще?

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