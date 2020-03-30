С 1 апреля в Татарстане закроют межмуниципальные пассажирские перевозки. Об этом сегодня на онлайн-конференции заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Такие меры будут введены для борьбы с распространением коронавируса. По словам Фазлеевой, грузовые перевозки по Татарстану и в пределах республики будут организовываться лишь при наличии справки, которая выдается "организацией-отправителем в форме согласно приложению к данному постановлению кабинета министров республики".

Напомним, что сегодня в Татарстане ввели режим всеобщей самоизоляции. Он продлится до стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России. Все нормативные акты по данному вопросу будут опубликованы в течение ближайших дней.