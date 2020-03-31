В России за сутки коронавирусом заболели 500 человек, умерли восемь пациентов

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны, сообщают в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего на 31 марта в стране зарегистрировано 2337 заболевших в 73 регионах.

Число выписанных пациентов увеличилось до 121 человек, за сутки выздоровело 55 человек: 42 в Москве, 1 в Приморском крае, 1 в Красноярском крае, 4 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Курганской области, 1 в Ярославской области, 1 в Ленинградской области, 1 в Кировской области и 1 в Краснодарском крае.

Также за сутки зафиксировано 8 летальных случаев: 5 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 1 во Владимирской области, 1 в Пензенской области. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев.