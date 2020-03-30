В Казани не будут вводить QR-коды для выхода из дома

В Казани не будут по примеру Москвы вводить QR-коды для передвижения по городу. Об этом в ходе онлайн-конференции заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

"Мы не рассматриваем такой вариант. Сейчас нам нужно время на проработку, в ближайшие дни все регламенты будут доведены", - сообщила Фазлеева.

Напомним, что в Татарстане сегодня ввели режим всеобщей самоизоляции. Накануне аналогичный режим ввел мэр Москвы, в столице России для передвижения планируют использовать QR-коды. Они будут содержать информацию о правах передвижения гражданина.