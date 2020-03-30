В аптеках Татарстана скоро появятся маски и антисептики

30 марта на онлайн-конференции стало известно о скором возвращении в аптеки республики масок и антисептиков. Об этом заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, Минпромторг РТ уже развернул пошив медицинских масок, они поступают в торговые сети, однако их быстро скупают, поэтому дефицит сохраняется. Аналогичная ситуация и с антисептическими средствами: предприятия увеличили объемы производства, так что в аптеках антисептики также скоро будут доступны.

Напомним, на сегодняшней онлайн-конференции также было объявлено о введении в Татарстане режима всеобщей самоизоляции.