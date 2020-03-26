В Татарстане с 26 марта должны быть закрыты бассейны, кинотеатры и развлекательные центры

Согласно постановлению Кабмина РТ от 25 марта, с сегодняшнего дня на территории республики все бассейны и фитнес-центры, спортивные центры, а также ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты развлекательные центры, различные развлекательные организации должны приостановить свою работу. Документ с соответствующим заявлением опубликован на Портале правовой информации РТ.

Меры принимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Соответствующий указ уже подписан и размещен на сайте Президента.