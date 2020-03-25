Метшин, принц Чарльз и подруга Бонда: кто из известных людей пострадал из-за коронавируса

С каждым днем количество зараженных коронавирусом заметно растет. На сегодняшний день число заболевших в мире превысило 370 тысяч. Среди них как простые люди, так и известные спортсмены, деятели культуры и чиновники. К слову, сегодня коронавирус обнаружили у принца Чарльза, а чуть ранее – у князя Монако Альберта II.

Редакция ProKazan.ru изучила соцсети и составила подборку известных людей, заразившихся вирусом или оказавшихся из-за него на карантине.

Актриса Ольга Куриленко во время болезни

Среди знаменитостей, заразившихся вирусом, оказалась актриса Ольга Куриленко, известная по роли подруги Джеймса Бонда. Об этом он сообщила в своем инстаграм-аккаунте 15 марта:

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы», - написала актриса в своем микроблоге.

Куриленко отметила, что в момент обнаружения болезни находилась в Лондоне. По ее словам, ей не назначили лечения и не выписали никаких специальных лекарств. Несмотря на это, сейчас женщина чувствует себя гораздо лучше и считает, что практически справилась с болезнью.

Лев Лещенко вместе со своей супругой в Италии

Ранее в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус вместе со своей женой лег певец Лев Лещенко. После сильного недомогания и советов врачей артист решил добровольно отправиться в инфекционную больницу. По словам представителя артиста, сейчас супруги Лещенко сдали все необходимые анализы и ожидают их результатов.

Дмитрий Страхов во время соревнований в ОАЭ

Во время соревнований в Эмиратах коронавирусом заразились российские велогонщики – Игорь Боев и Дмитрий Страхов. Если о диагнозе первого спортсмена стало известно практически сразу, то у Страхова вирус обнаружили только после пятого теста. Позже выяснилось, что велокоманду в ОАЭ обслуживал итальянский персонал, что могло стать причиной заражения.

Эрвин Нгапет в инфекционной больнице

17 марта инфекцию обнаружили у игрока казанской волейбольной команды «Зенит» Эрвина Нгапета. Спортсмен почувствовал недомогания после того, как вернулся в Татарстан из Франции. После этого волейболист немедленно связался с врачами, после чего его доставили в инфекционную больницу. Через несколько дней в своем инстаграм-аккаунте Нгапет сообщил, что уже совсем скоро покинет больницу.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин

В особой зоне риска из-за зарубежных командировок и частых контактов с иностранцами оказались политики и чиновники. На двухнедельном домашнем карантине сейчас находится мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Такие меры предприняты из-за его недавней поездки за границу. При этом, карантин практически не сказывается на работе Метшина – все деловые встречи проходят в режиме конференц-связи.

Министр экологии РТ Александр Шадриков

На карантин после командировки в Германию отправился министр экологии РТ Александр Шадриков. При этом, такие меры были предприняты не сразу. Перед карантином чиновник успел посетить заседание Госсовета, где контактировал со многими людьми. Со слов руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, поводов для беспокойств нет – подозрения на коронавирус у Шадрикова не подтвердились.

Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова

В Башкортостане на карантин после зарубежного отдыха отправились сразу двое высокопоставленных лиц - сити-менеджер Ульфат Мустафин, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова и глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров. При этом, когда и откуда вернулись чиновники - неизвестно. По словам президента РБ Радия Хабирова, все трое ушли на двухнедельный карантин практически сразу по возвращении из-за границы.