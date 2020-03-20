«Самая тяжелая часть позади»: в Татарстане коронавирус нашли у волейболиста «Зенита»

Гражданином, которому в Татарстане поставили диагноз коронавирус, оказался волейболист казанского клуба "Динамо" Эрвин Нгапет.

О диагнозе спортсмен сам рассказал у себя в инстаграм-аккаунте.

"Я получил положительный результат на # covid19 неделю назад. Самая тяжелая часть позади, я провел 3 сложных дня, но теперь все кончено, я покидаю больницу через неделю" - написал волейболист.

Директор клуба Олег Брызгалов также прокомментировал ситуацию с госпитализацией доигровщика команды.

"После завершения регулярного чемпионата России нашим игрокам было предоставлено несколько дней отдыха, которые Эрвин Нгапет провёл на родине. Он вернулся в Казань ночным рейсом. На следующее утро он связался с клубным врачом, сообщив о признаках простудного заболевания. Наш доктор попросил его находиться дома, ни с кем не контактировать и позвонил на телефон горячей линии Роспотребнадзора. К Нгапету домой приехала специальная бригада скорой помощи, которая госпитализировала его в инфекционную больницу.

Спасибо Эрвину за понимание и дисциплинированное отношение к указаниям врача. Это позволило избежать контакта с другими игроками о сотрудниками клуба. В настоящее время Эрвин находится под наблюдением врачей, в его состоянии наблюдается положительная динамика, он чувствует себя хорошо. Руководители клуба и тренерский штаб постоянно находятся с ним на связи по телефону. Мы искренне желаем Эрвину скорейшего выздоровления и ждём его возвращения в команду!" - написал Брызгалов.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 199 случаев коронавируса, в Татарстане пока - только один.