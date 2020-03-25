В Казани замдиректор садика украл у банка более 17 миллионов

В Татарстане расследовано уголовное дело отношении трех казанцев, присвоивших денежные средства одного из российских банков.

В ходе следствия установлено, что 47-летний заместитель директора одного из дошкольных образовательных учреждений Казани вместе со своим неработающим 25-летним товарищем и 20-летней безработной знакомой, украли у одного из банков 17,5 миллионов рублей.

Они воспользовались несовершенством системы банковских платежей и разработали преступную схему. Злоумышленники завели на себя и на третьих лиц 71 дебетовую карту, на которые положили некоторые суммы денег. Затем граждане подавали заявку на перевод средств на другие счета, после чего одновременно снимали средства и с карты, и со счета. Таким образом, в период с сентября по ноябрь 2018 года злоумышленники присвоили порядка 17,5 миллионов рублей, принадлежащих кредитной организации.

Полицейские установили личности злоумышленников, двое отправлено под стражу, один находится под домашним арестом. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".

Обвиняемые признали вину в полном объеме и частично погасили ущерб. В настоящий момент предварительное следствие окончено, уголовное дело передано в суд Московского района Казани.