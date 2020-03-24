Власти Татарстана призывают пожилых граждан сидеть дома

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова обратилась к жителям республики с просьбой быть особенно внимательными по отношению к пожилым родителям и родственникам. Чтобы минимизировать посещение пенсионерами, которые особенно уязвимы для различных вирусных заболеваний, многолюдных и общественных мест, глава ведомства призвала жителей республики пользоваться социальными услугами в электронном виде.

На сегодняшний день в РТ полностью переведены в электронный вид такие услуги, как назначение ежемесячных пособий за проезд для пенсионеров, субсидий-льгот на оплату ЖКУ инвалидам, а также начисление пособий на оплату детского сада, детских пособий и другие.

Также на Портале госуслуг можно узнать о начислениях по льготам на оплату жилья и коммунальных услуг, подать электронное заявление на изменение выплатной информации – способа выплаты и банковских реквизитов, на которые выплачиваются субсидии, пособия и компенсации, назначенные органами социальной защиты. Зарипова призвала молодежь рассказать пожилым родственникам и соседям об этих возможностях и помочь им в работе с порталом.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 7 случаев коронавируса.