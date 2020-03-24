Известны подробности о новом случае заражения коронавирусом в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зафиксирован один новый случай коронавируса, как пояснили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19, случай завозной.

Вирус обнаружен у жительницы республики, прилетевшей из Аргентины транзитом через Москву (рейс SU1278) 18 марта. В самой Аргентине на 24 марта зарегистрировано 244 случая заболевания и четыре летальных исхода. Ранее оперштаб опубликовал список рейсов, на которых в РТ прибыли зараженные коронавирусом граждане. Отметим, что на сегодняшний день в Москве зарегистрировано наибольшее по стране число случаев COVID-19 - 290 заболевших.

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Пациентка находится на медицинском наблюдении в Республиканской клинической инфекционной больнице. Чувствует себя хорошо, температуры нет. Все контактные, в том числе пассажиры, летевшие с ней одним рейсом, находятся под медицинским наблюдением.

Всего, по данным оперштаба, в Татарстане на 24 марта выявлено семь случаев коронавируса, в России их число составляет 459. Летальных исходов нет.

Ранее в Минздраве России дали прогнозы о сроках спада распространения коронавируса.