Офтальмологи назвали еще один симптом заражения коронавирусом

По мнению петербургских офтальмологов, конъюнктивит может являться симптомом заражения COVID-19.

"Глаза являются основными входными воротами для этой вирусной инфекции, распространение через слизистые носа или рта менее вероятно. Поэтому коронавирус может начаться с обычных проявлений конъюнктивита — с воспаления глаза. Далее вирус распространится вниз по нисходящим путям, начнется повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, кашель, бронхит, пневмония и другие симптомы коронавируса", – рассказал офтальмолог клиники "Я Вижу" Сергей Чуб.

Врачи выделяют бактериальный, вирусный и аллергический конъюнктивит. Именно весной вырастает число случаев аллергического конъюнктивита, поэтому даже при отсутствии склонности к аллергии медики клиники рекомендуют провериться на коронавирус. В ожидании результатов также рекомендуется отказаться от контактных линз и косметики, а также самоизолироваться.

Напомним, ранее в оперштабе Татарстана по распространению коронавируса рассказали, кому нужно сдавать анализ на COVID-19.