В штабе по борьбе с коронавирусом Татарстана рассказали, кому нужно сдать анализ на инфекцию

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Татарстана рассказали, кому стоит сдавать анализы на коронавирус.

В первую очередь, в группе риска находятся граждане с симптомами ОРВИ. В частности, это те, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией или контактировали с прибывшими из-за границы, а также с заболевшими. Кроме того, в списке - пациенты с диагнозом пневмония, люди с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет. По решению врача анализ могут провести человеку с симптомами ОРВИ без вышеперечисленных дополнительных факторов.

Также исследование организуют гражданам без признаков заболевания, но прибывшим из стран с неблагополучной обстановкой или контактировавшим с заболевшими людьми.

В оперштабе также уточнили, что анализ может взять только медицинский работник. Ранее в Минздраве РТ сообщали, что для прохождения исследования нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.