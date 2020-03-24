В Татарстане трассы защитят от износа

Более 60 километров федеральных автодорог в Татарстане защитят от износа специальными слоями. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Волго-Вятскуправтодор".

Работы пройдут на 41 километре трассы М-7 "Волга", на трех ее участках в Елабужском, Мензелинском и Менделеевском районах уложат верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностью климата и интенсивности движения. Также здесь укрепят обочины и нанесут горизонтальную разметку, рассказали в федеральном дорожном агентстве.

Защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона устроят участке на 21 километре автодороги Р-241 Казань-Буинск — Ульяновск в Буинском районе. Всего в 2020 году по заказу ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" в нормативное состояние приведут 140 км федеральных автодорог республики.