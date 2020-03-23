В Казани от коронавируса начали обрабатывать жилые дома

В Казани управляющие компании начали обработку подъездов многоквартирных домов. Об этом сегодня сообщили в городской мэрии.

Мероприятия по обработке проведут в местах общего пользования: на лестничных клетках и тамбурах, будут продезинфицированы перила, домофоны и те места, которых жильцы касаются руками. Обработка пройдет с помощью средства, уничтожающего вирус.

Казанцам, чьи подъезды не дезинфицируют, следует обращаться в управляющую компанию.

Ранее казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса.