На электричке Казань-Свияжск отменили одну из остановок

В расписании электропоезда направлением Казань - Свияжск с 30 марта произойдут изменения.

Как сообщили в пригороджной пассажирской компании РТ "Содружество", в расписание поезда № 6301 сообщением Казань – Свияжск вводится остановка на остановочном пункте Атлашкино. Отправление со станции Казань в 6.37, прибытие на станцию Свияжск в 7.46. Атлашкино 7.26 – 7.27. Также для данного поезда отменяется остановка Старое Аракчино.

Напомним, ранее в "РЖД" рассказали, кто может вернуть деньги за билет на поезда в марте без комиссий и штрафов.