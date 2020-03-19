В РЖД рассказали, кто может вернуть билеты на поезда в марте с минимальными потерями

Граждане, планировавшие поездки в составе организованных групп с 18 по 31 марта, могут вернуть билеты с минимальными потерями. Об этом заявили в компании "РЖД".

"АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), как социально ответственный перевозчик, предоставляет пассажирам, ранее планировавшим поездки в составах организованных групп, возможность вернуть денежные средства за неиспользованные билеты с минимальными потерями. Данное решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)" - значится в сообщении компании-перевозчика.

Таким образом, если пассажиры отказались от поездки на поездах, следующих с 18 по 31 марта, им будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест. При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат денежных средств за неиспользованные групповые проездные документы производится в соответствии с действующими правилами. При этом компанией принято решение о возмещении сбора за резервирование для всех организованных групп.

Во всех случаях с пассажиров будет удержан сбор за каждое место в размере 210 рублей 60 копеек, установленный ФАС РФ.

Напомним, что ранее о возможности отменить бронирование без дополнительных сборов заявили казанские отельеры.