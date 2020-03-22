Власти Татарстана назвали рейсы, которыми в Казань прибыли граждане с коронавирусом

В Оперативном штабе Татарстана по борьбе с COVID-19 назвали рейсы, которыми в столицу республики прибыли граждане, зараженные коронавирусом.

По информации оперштаба, это следующие самолеты и поезд:

SU 1196 Москва - Казань прибыл 12.03.2020⠀

SU 1276 Москва - Казань, прибыл 17.03.2020⠀

SU 1278 Москва - Казань, прибыл 18.03.2020⠀

поезд Москва - Казань 024 М, вагон 6 , прибыл 18.03.2020

Если вы или ваши близкие прибыли на данных рейсах – вы должны оставаться дома на самоизоляции на 14 дней. При появлении симптомов необходимо вызвать врача на дом, одиноким гражданам помощь окажут волонтеры.

Номер телефона горячей линии по коронавирусу- 8-800-222-59-00, звонки принимают с 7:30 до 20:00.

Напомним, что на сегодняшний день в РТ зарегистрировано уже шесть случаев заболевания.