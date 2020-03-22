94% казанских компаний не перевели работников на удаленный режим в связи с распространением коронавируса. Такие данные получил сервис Работа.ру в ходе опроса. Только 2% казанских сотрудников рассказали о переходе всего штата компании на удаленную работу из дома, ещё 4% респондентов рассказали, что у них в компании переход на "удаленку" носит рекомендательный характер. Большинство же горожан продолжают ежедневно ездить в офисы.

Напомним, что по состоянию на 21 марта в Татарстане COVID-19 выявили у шестерых человек, пять случаев зарегистрировано за последние сутки. Четверо заболевших - жители РТ, еще один гражданин - из другого региона страны.