В Казани во время купания утонула девятимесячная девочка

В Казани во время купания в ванной утонула девятимесячная девочка.

По данным Следкома РТ, 19 марта 2020 года в одной из квартир дома по улице Бирюзовой было обнаружено тело малышки с признаками утопления. По версии следствия, 33-летний отец девочки пошел купать ее в ванную. В какой-то момент он отлучился в другую комнату к телефону. Спустя 10 минут он услышал, как вода переливается через край ванны. Попытки вернуть ребенка к жизни оказались безуспешны.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.