Шойгу: весенний призыв в России не будут отменять из-за коронавируса

Весенний призыв в России состоится в обычные сроки. Он начнется 1 апреля, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу МО РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сроки призыва из-за угрозы распространения коронавируса переноситься не будут, он состоится с 1 апреля по 15 июля. Также Шойгу отметил, что на сегодняшний день в армии не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

Ранее корреспондент ProKazan.ru поговорил с горожанами, которые теми или иными путями избежали службы в рядах вооруженных сил.