Военкомат считает, что все казанцы хотят служить армии, но так ли это? Мы спросили мнение казанцев

В преддверии весеннего призыва мы решили поговорить с военкоматом и казанцами. Нас интересовало, в первую очередь, то, почему казанцы уклоняются от армии.

Опрос среди казанцев показал, что уклонистов и тех, кто безуспешно пытался "откосить" немало.

Удивительно, но в пресс-службе военного комиссариата Республики Татарстан нас заверили: "Проблема, которую вы пытаетесь поднять, не актуальна. В Казани и Татарстане все хотят служить в армии. Может есть 2-3 уклониста, но разве стоит для них писать целую статью?"

С большим трудом, но мы все таки нашли казанцев, которые уклонились от армии. Мы задали им всего два вопроса:

Почему вы решили, что армия вам не нужна? Как у вас получилось не пойти в армию?

Андрей: Даже не обсуждалось, пойду ли я в армию - мама запретила наотрез

Решение не служить было не моим – меня мама не пустила в армию. И, знаете, неспроста.

Моего старшего брата во время срочной службы отправили в Чечню. Он ехал патрулировать Тольятти, полгода ходил ППС-ником, а потом всю роту отправили на войну.

Всего за 15 дней до дембеля он, и еще около 100 солдат, попали в засаду. Тогда всех расстреляли – брату попали в живот разрывной пулей. Трупы вывозили на вертолете, но, когда его вместе со всеми начали загружать, он стал стонать. Естественно, его передали в госпиталь, где оперировали около 8 часов. Выжил он с трудом, конечно. В последующие четыре года его жизнь состояла из ночных кошмаров с криками, операций и питания через трубочку. Тогда из 100 человек только трое выжили – сейчас они, конечно, друзья до конца дней.

За это ему ничего не дали – безвозмездно жизнь испортили. Никаких льгот, социальной поддержки, одна только медалька «За отвагу». И вот он остался с тем, что ничего тяжелее чайника поднимать нельзя, да и работу не найти. Только через 5 лет после возвращения он пошел на первую работу и начал заново учиться жизни.

Тогда мои родители уже ехали за грузом 200, ведь брата изначально записали в число погибших. Это наложило такой отпечаток, что даже не обсуждалось, пойду ли я в армию – мама сразу отказала наотрез, мол, свой долг родине мы уже отдали.

И, раз мама была против, мы начали искать выходы. Через знакомых вышли на женщину из министерства здравоохранения – Анису Кашаповну. По дружбе она попросила 20 тысяч рублей и пообещала, что за месяц организует военник.

Косить решили по здоровью, якобы у меня было сотрясение мозга. И вот меня за 10 тысяч рублей положили в РКБ на две недели – там я, конечно, отдохнул как надо. Анализов никаких не делали, просто лежал и книжки читал. После выписки ходили к участковому, чтобы задним числом поставить записи о том, что я жаловался на головные боли. И вот, казалось бы, дело почти в шляпе, но не тут-то было.

Мы со всеми бумагами пошли в военкомат, но они попросили еще какие-то анализы. Их Аниса Кашаповна подделать не смогла, и…пропала. Вообще, она то появлялась, то пропадала все 9 лет, пока я пытался получить военник. Вернувшись на связь в очередной раз она заявила: «Сотрясение мозга не катит, будем косить по язве».

Но и это не прокатило, потому что она то и дело пропадала, не заканчивая дело до конца. Вообще, все это время я особо не бегал – единственное, жил не по прописке. В 18 лет, когда я пришел получать права, меня оттуда сразу повезли в военкомат (так что имейте ввиду, ребята, у них там связь налажена). Там я сказал, что здоровье настолько ужасное, что в армию мне точно нельзя – они назначили мне кучу анализов и отправили восвояси их проходить. Даже звонили периодически, спрашивали прошел или нет. Но я всегда отвечал, мол, пока не прошел. А они и отпускали дальше.

Вообще, за все 9 лет я был в военкомате около 30 раз и не было и намека на то, что меня могут без предупреждения забрать в армию.

Бытует мнение, что нужно быть невероятным конспиратором, чтобы спрятаться от армии, но я так не считаю. У меня в жизни ничего не поменялось от того, что я косил от армии. Я устраивался на работу, ездил за границу.

Может это только мой опыт, но, думаю, тут ничего сложного. Живешь не по прописке, если найдут – идешь в военкомат, а у врача говоришь, что болеешь. Там тебе только напишут направление на анализы и обследования, а ты пропадаешь. При этом и в военкомате белый, и в армию не идешь.

Артур: "Я хотел служить в элитных войсках, а меня хотели отправить на край географии по улицам гулять".

Вообще, я очень хотел пойти в армию. В моих мечтах я был либо в морфлоте, либо в ВДВ. Желание пропало в тот момент, когда медкомиссия меня развернула, мол, состояние здоровья не соответствует категории «А». Следовательно, меня ждала перспектива сидеть в штабе в таких себе войсках. Тогда я решил вообще не служить.

Ни у меня, ни у родителей не было денег, чтобы откосить. Ну, думаю, по состоянию здоровья попробую. Когда я проходил медкомиссию у меня нашли проблемы два врача: гастроэнтеролог и хирург. Делать ФГДС я особо не хотел и тогда сделал ставку на хирурга. К нему я зашел унылый, скрюченный – тот меня покрутил-повертел, да и отправил делать снимок.

И тут у меня над головой зажглась лампочка – я понял, что можно что-нибудь сообразить. От своего товарища, который откосил именно по искривлению, я знал, что искривление должно быть не меньше 11 градусов.

Ну, думаю, надо выгнуться как-нибудь, вдруг больше 11 получится. Когда я пришел делать снимок, я встал между двух плит, и, как только женщина вышла из комнаты, я начинаю горбиться. Плечи отвожу вперед и смещаю таз вправо. Надо сказать, силуэт у меня был довольно печальный.

На снимке я градусов не увидел – почерк врачей, сами понимаете. Но визуально это смотрелось так, будто середину моего позвоночника кто-то потянул вбок. В этот же день, когда я привез снимок в военкомат, первое, что я услышал от комиссии – «*****». Потом добавили, что снимок сделан не качественно и нужно переделать.

Окей, пошел обратно в больницу. И тут я понимаю, что забыл, в какую сторону выгибался. А предыдущий снимок остался в военкомате – подглядеть негде. Дальше, чисто интуитивно, попытался вернуться в то же самое положение. Удивительно, но у меня получилось.

Снимок отдали, он получился действительно качественный. В нем я уже смог разобраться - 14 градусов искривления.

На следующий день я, весь сгорбленный, вернулся в военкомат с этим снимком и со словами, что хочу в ВДВ. Они посмеялись и заявили, что ни о какой армии и речи быть не может.

Ну я и ушел довольный. Через месяц вернулся в военкомат и забрал свой военный билет.

Антон: "Считаю, что не пойдя в армию я принес гораздо больше пользы обществу".

В армию я не жаждал идти, ведь нужно было разобраться с карьерой. Я считаю, что каждый должен приносить пользу миру, исходя из своих возможностей. А, так как по образованию я преподаватель физики и информатики, решил пойти работать в школу – это вполне законный способ не пойти в армию.

Прозвонил школы в радиусе 50 км от города и оказалось, что учителя нужны везде. И так до 27 лет я работал в школе. Мои выпускники даже поступили на факультет информатики, а учитывая, что до меня уроки вели 9-классники, я уверен, что сделал правильный выбор.

Зарплата была грустная - 1400 рублей в месяц. Чтобы получать нормальные деньги – 6 тысяч рублей – нужно было брать больше часов, но в сельской школе нет столько детей. И вот так раз в неделю я приезжал и вел уроки информатики. Параллельно работал на своей работе.

В моем случае отучить несколько сотен детей было гораздо полезнее, чем сходить в армию. И я не обманул систему. Системе требуются учителя больше, чем солдаты.