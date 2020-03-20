Кондуктор казанского автобуса спасла женщину, внезапно потерявшую память

Кондуктор казанского автобуса получит премию за спасение человека.

Как пояснили в Ассоциации АТП РТ, Алина Матвеева, работающая кондуктором на маршруте №33 (КПАП №9), оказала своевременную помощь пассажирке, которой стало плохо. Благодарность за поступок поступила от дочери женщины.

"Хочу выразить огромную благодарность за спасение жизни моей мамы. 18 февраля моей маме стало плохо, повысилось очень сильно давление с потерей памяти, в автобусе 33, гос. номер m596em. Кондуктор Алина Матвеева не растерялась, помогла маме успокоиться и вспомнить мой сотовый. Состояние мамы было крайне тяжелое, стоило промедлить хоть 10 минут и не миновать было инсульта. Сейчас мама находится в 18 больнице на лечении без осложнений. Еще раз большое спасибо!" - написала жительница Казани в автотранспортное предприятие.

Руководство КПАП №9 выписало сотруднице премию в размере пяти тысяч рублей.