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Фото скриншот с видеозаписи

«Тут все есть. Пришел - купил»: Минниханов проверил полки в казанском супермаркете

Cегодня, 18:34 242 5 Автор: prokazan.ru
Отчетом он поделился в Инстаграм

Рустам Минниханов проинспектировал казанский гипермаркет оптово-розничной сети "Агат" на Оренбургском тракте на предмет достаточного количества товаров. Видеозапись визита он опубликовал в своем "Инстаграм"

В ходе прогулки по магазину президент РТ подошел к одной из покупательниц с вопросом.

"Запасаемся?" - спросил он женщину

На что покупательница с готовностью ответила: "Ну что вы, зачем! Вот видите, для детей - соки, мандаринки, фрукты". 

"Тут все есть. Пришел - купил", - подытожил Минниханов.

Напомним, что на днях в социальных сетях казанцы начали делиться фотографиями пустых полок в супермаркетах. Корреспондент ProKazan.ru проверил несколько крупных торговых точек города, фоторепортаж можно увидеть здесь

После начала ажиотажа в РТ был организован штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях, с ретейлерами договорились о сдерживании цен, а в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заявили, что еды в Татарстане хватит на всех.

"Исходя из рекомендаций рациональных норм потребления пищевых продуктов, обеспеченность населения по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю – порядка 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более, чем в 6 раз", - отметил первый замминистра Наиль Залаков.

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комментарии

Горожанин
0
19 марта 2020
18:50
Ну-ну
Горожанин
0
19 марта 2020
18:51
В магазине на отшибе все есть
А зашел бы он в ашан или магнит Да внезапно А то перед приездом образцово показательно заполнят полки И зашибись
Горожанин
0
19 марта 2020
18:59
мерзко читать лже новость
Горожанин
0
19 марта 2020
19:09
Да есть все. В пятерочках и магнитах только дешевые виды риса, гречки, макарон. подороже все лежит
Горожанин
1
19 марта 2020
19:13
в чем лженовость? Вам туалетной бумаги не хватило??
В ответ на комментарий пользователя
мерзко читать лже новость
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