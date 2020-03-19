«Тут все есть. Пришел - купил»: Минниханов проверил полки в казанском супермаркете

Рустам Минниханов проинспектировал казанский гипермаркет оптово-розничной сети "Агат" на Оренбургском тракте на предмет достаточного количества товаров. Видеозапись визита он опубликовал в своем "Инстаграм".
В ходе прогулки по магазину президент РТ подошел к одной из покупательниц с вопросом.
"Запасаемся?" - спросил он женщину
На что покупательница с готовностью ответила: "Ну что вы, зачем! Вот видите, для детей - соки, мандаринки, фрукты".
"Тут все есть. Пришел - купил", - подытожил Минниханов.
Напомним, что на днях в социальных сетях казанцы начали делиться фотографиями пустых полок в супермаркетах. Корреспондент ProKazan.ru проверил несколько крупных торговых точек города, фоторепортаж можно увидеть здесь.
После начала ажиотажа в РТ был организован штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях, с ретейлерами договорились о сдерживании цен, а в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заявили, что еды в Татарстане хватит на всех.
"Исходя из рекомендаций рациональных норм потребления пищевых продуктов, обеспеченность населения по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю – порядка 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более, чем в 6 раз", - отметил первый замминистра Наиль Залаков.
комментарии
А зашел бы он в ашан или магнит Да внезапно А то перед приездом образцово показательно заполнят полки И зашибись