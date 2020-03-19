«Тут все есть. Пришел - купил»: Минниханов проверил полки в казанском супермаркете

Рустам Минниханов проинспектировал казанский гипермаркет оптово-розничной сети "Агат" на Оренбургском тракте на предмет достаточного количества товаров. Видеозапись визита он опубликовал в своем "Инстаграм".

В ходе прогулки по магазину президент РТ подошел к одной из покупательниц с вопросом.

"Запасаемся?" - спросил он женщину

На что покупательница с готовностью ответила: "Ну что вы, зачем! Вот видите, для детей - соки, мандаринки, фрукты".

"Тут все есть. Пришел - купил", - подытожил Минниханов.

Напомним, что на днях в социальных сетях казанцы начали делиться фотографиями пустых полок в супермаркетах. Корреспондент ProKazan.ru проверил несколько крупных торговых точек города, фоторепортаж можно увидеть здесь.

После начала ажиотажа в РТ был организован штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях, с ретейлерами договорились о сдерживании цен, а в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заявили, что еды в Татарстане хватит на всех.

"Исходя из рекомендаций рациональных норм потребления пищевых продуктов, обеспеченность населения по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю – порядка 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более, чем в 6 раз", - отметил первый замминистра Наиль Залаков.