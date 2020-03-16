Фоторепортаж: из-за коронавируса казанцы скупают гречку, макароны и туалетную бумагу

13 марта Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, ввел особый эпидемиологический режим, который продлится до 15 апреля. Следом в соцсетях появились фотографии и видеозаписи пустых прилавков - все раскупают продукты длительного хранения.

Коронавирус спровоцировал у горожан два основных страха:

"Вдруг из-за карантина закроются заводы и продукты пропадут - будем голодать" "Вдруг из-за карантина закроются заводы и продуктов останется мало - цены взлетят"

Мы провели опрос

Одни в комментариях рассказывают, что все закупили еще месяц (!) назад, а другие делятся негодованием, мол, простым пенсионерам даже не на что запасы делать.

Но, так или иначе, мы можем сделать вывод, что паника имеет место быть.

Судя по фотографиям из соцсетей, у казанцев пользуются популярностью: макароны, крупы, туалетная бумага и антисептики. Мы провели рейд по крупным продуктовым магазинам, поговорили с казанцами и продавцами-консультантами.

Ашан

В Ашане мы не встретили полностью пустых прилавков. Но, стоит отметить, гречки действительно оказалось довольно мало. При этом работники отмечают, что спрос увеличился не только среди старшего поколения, но и среди молодых.

Туалетной бумаги в

На прилавке с консервами хоть и есть пустоты, но ситуация не критична

А гречку казанцы действительно раскупают

Карусель

Прилавки в магазине не пустуют. А покупателей на момент съемки хоть и было не очень много, однако, работники магазина отметили, что дел у них прибавилось.

"Они [покупатели] раскупают туалетную бумагу, но мы сами не понимаем, почему ажиотаж коснулся именно ее. Остальные товары вполне предсказуемы - консервы, бытовая химия, средства личной гигиены, крупы, сахар, соль. В общем, все, что имеет долгий срок годности" - поделился впечатлениями мерчендайзер "Карусели".

Туалетной бумаги в

Консервы также имеются в достатке, серьезных пробелов на прилавках не отмечается.

А вот гречка снова пользуется повышенной популярностью - самую дешевую скупают в первую очередь.

А вот до макарон в

МЕTRO

В "METRO" ситуация аналогичная - все скупают. Это, конечно, оптовый магазин, но даже они отметили повышенный спрос.

В первую очередь мое внимание приковал мужчина, который набирал гречку в тележку, доверху забитую консервами. Ну, думаю, мой пассажир - подошла и аккуратно поинтересовалась, готовится ли он к карантину и что думает по поводу введения особого санитарно-эпидемиологического режима в городе:

"У меня своя столовая, ни про какой особый режим я не знаю. А что там, не подскажете?" - ответил мужчина с гречкой и консервами.

Однако это был единственный покупатель, который ничего не знал об ажиотаже. Другие казанцы охотно поделились своим мнением по поводу карантина и закупки товаров:

"Надеюсь в подвалах прятаться не придется. Но, готовыми надо быть ко всему. В любом случае же накупленное не пропадет" - женщина, 38 лет.

"Если до карантина все-таки дойдет, надо, чтобы было на что жить. Кто потом рискнет в продуктовый магазин пойти? Я вот точно не вылезу [из дома]" - женщина, 54 года.

Туалетная бумага снова в достатке. Работники магазина говорят, что, хоть спрос и увеличился, на складах ее еще полно.

По прилавку с консервами действительно видно, что казанцы запасаются кукурузой и горохом.

Гречка неизменно самый популярный товар. Один сотрудник

Лента​

Сотрудники ленты оказались очень дружелюбными и поделились своими впечатлениями от наплыва покупателей.

"Товарный запас у нас большой, а 18 марта будет новая поставка круп. Вообще, вы даже не представляете, насколько увеличился наплыв покупателей - люди создали панику с пустого места. Да и много интересного слышал, пока между рядами ходил - одна женщина рассказывала по телефону, что собирается уезжать за город пережидать "всю эту дрянь инфекционную"." - рассказала девушка-мерчендайзер.

"Так ведь еще и на дом делают заказы конских объемов. Один мужчина заказал 450 кг макарон, кучу консервов, соли и, конечно же, туалетной бумаги (работники "Ленты" также не понимают, почему вокруг нее такая истерия), я даже фотографии сделал - никогда в жизни таких заказов не видел, конечно. А коллеги из других магазинов рассказывают, что у них заказывают на 50-60 тысяч рублей товаров. Как будто к войне готовимся, ей-богу..." - поделился мужчина-мерчендайзер.

Ниже фотографии заказа того мужчины, который приобрел 450 кг макарон и огромный запас других продуктов. Фотографии мерчендайзера из "Ленты".

В целом, в магазине не отмечается дефицита. Но, как отметили работники "Ленты", хоть товарный запас и большой, запасы непосредственно на складе подходят к концу. Мол, они только и делают, что вывозят поддоны с крупами и прочими "популярными" нынче товарами.

А вот в

Мужчина с фотографии рассказал, что готовит запасы перед карантином, или перед подорожанием. Якобы в любом случае что-то надвигается и нужно подготовиться.

Гречка действительно самый популярный товар во время угрозы дефицита.

Хорошие новости для тех, кого охватила паника после просмотра фотографий:

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях. На сегодняшний день обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю — порядка 300%, по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в 6 раз.

Нет необходимости делать запасы "на всякий случай". Подобными действиями казанцы самостоятельно провоцируют видимость дефицита товаров.