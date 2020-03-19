В России скончалась первая пациентка с коронавирусом

В инфекционной больнице Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой ранее был выявлен коронавирус.

Как сообщили власти столицы, пациентка была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию ее перевели в инфекционную больницу №2. У женщины началась дыхательная недостаточность, она получала интенсивную терапию в реанимации, находилась в изолированном боксе.

Как отмечают медики, смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен, за ними наблюдают медики. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Напомним, что по данным на вчерашний день в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса, 86 из них - в Москве, один случай выявлен в Татарстане.