В России зафиксировано еще 33 случая коронавируса. Среди зараженных есть ребенок

За сутки в России число заболевших коронавирусом выросло на 33 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

31 случай выявлен в Москве (среди зараженных — ребенок), еще по одному - в Томской и Новосибирской областях, сообщает издание. Всего на сегодняшний день число зараженных достигло 147 человек.

В целом в мире заражено почти 202 тысячи человек более чем в 140 странах: 8006 пациентов скончались, 82 тысячи выздоровели.

Напомним, что вчера число зараженных составляло 114 человек, один случай был зафиксирован в Татарстане.