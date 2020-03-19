Парней, катавшихся полуголыми на крыше машины в центре Казани, нашли полицейские

В Казани к административной ответственности привлекли молодых людей, устроивших катания на крыше машины.

Видеозапись "покатушек" появилась в социальных сетях, и с помощью соцсетей же полицейские нашли нарушителей. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 21 года. Как пояснил один из них, запись попала в интернет случайно, ее снимали без цели публикации.

Свою вину парни полностью признали. Двое молодых людей, катавшиеся без одежды на крыше, получили штраф по 500 рублей, водитель автомобиля "ВАЗ-2111", который участвовал в ролике, привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, а также за опасное вождение.

В отношении указанных лиц собран проверочный материал для возбуждения административного производства по статье "Мелкое хулиганство", наказание по ней предусматривает административный арест до пятнадцати суток, сообщают в Госавтоинспекции РТ.

Отметим, что когда запись появилась в соцсетях, казанцы считали, что парней полиция найти не сможет, так как номеров автомобиля не видно, а камеры наблюдения торгового центра, на парковке которого каталась молодежь, скорее всего, не работают.