В Казани двое голых парней прокатились на крыше автомобиля. Их сняли на видео

Видеозапись с необычными "покатушками" казанцев появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что два молодых человека сначала в легкой одежде, а затем практически голые катаются на крыше и задней части автомобиля.

Судя по видео, все происходит на паркове около "Парк Хауса". В процессе парни комментируют свои приключения, в основном, нецензурными словами.

"Девушки, вот ваши настоящие мужчины, которые готовы ради вас на любые подвиги!!!!" - прокомментировал видео один из пользователей соцсетей.

Большинство пользователей действия парней осудили. При этом в комментариях развернулся спор: накажут их полицейские или нет.

"Зря конечно они снимали, один фиг накажут"

"...не найдут. И те могут сказать, что снято в декабре, а срок наказания по административке просрочен."

"я торговал раньше системами видеонаблюдения, там почти никогда, никто не покупает "накопитель" Винчестер, который будет хранить видео дольше месяца. Иначе это дорого. А в большинстве торговых центрах и вовсе часть камер не работает. Точнее нет денег на их обслуживание, они там до сих пор старого формата и снимают черно-белым. А, если и есть цветные камеры, то обычно 2 мегапикселей, это мало с такого расстоянии, чтобы номера срисовать. Наружние камеры для улиц, они дороже внутренних, в полтора два раза. Поэтому ставят дешевые. И провод дешевый. По этой причине, сигнал портиться при передаче на дальние расстояния. На 250 метров, качество может прилично упасть."

"Гайцы ***. Номеров не видно" - пишут горожане.

Напомним, что это уже далеко не первый случай подобных выходок в Казани. Ранее казанцев оштрафовали за нарушения ПДД, которые они допустили во время съемок клипа на песню Тимати.