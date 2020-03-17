ВОЗ: на банковских картах коронавирус может прожить дольше, чем на бумажных деньгах

Всемирная организация здравоохранения рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности при обращении с "наличкой".

Деньги могут являться каналом передачи вируса, напоминают в ВОЗ. Жестких рекомендаций отказаться от наличных денег организация не дает, однако вирусы остаются активны и на бумаге в течение некоторого времени.

То же относится к использованию банковских карт: при наборе пин-кода нужно соблюдать предосторожности. Самым безопасным с точки зрения передачи вируса является бесконтактная оплата.

При этом, согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты.

Ранее корреспондент ProKazan.ru узал, что в эти дни происходит в казанских супермаркетах. Репортаж можно посмотреть здесь.