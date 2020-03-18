Горячая линия по коронавирусу в Татарстане не справляется с потоком звонков. Открыт новый номер

В Татарстане на горячую линию по вопросам коронавируса поступает огромное количество звонков. Об это сообщили в штабе по борьбе с инфекцией в РТ.

В связи с возросшим числом обращений на номера Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, было решено организовать дополнительную многоканальную линию.

По номеру 8-800-222-59-00 жители республики, в частности, вернувшиеся из стран с неблагополучной обстановкой, могут задать свои вопросы и сообщать о дате и месте своего пребывания. Звонки принимаются ежедневно с 7.30 до 20.00.

Напомним, что всю актуальную информацию по коронавирусу в Татарстане можно получить здесь.