Коронавирус в Татарстане: все, что нужно об этом знать

ProKazan.ru запускает обновляемую ленту новостей. Все, что связано с коронавирусом и его влиянием на жизнь Казани и Татарстана, будет собрано в этом материале.
17 марта в Татарстане был выявлен гражданин, заболевший коронавирусом. Его госпитализировали в РКИБ
В Минздраве РТ рассказали о состоянии пациента с коронавирусом
КФУ перевел студентов на дистанционное обучение
ВОЗ рассказала об опасности заражения COVID-19 через деньги и банковские карты
Из-за распространения инфекции в Татарстане под запрет попали кальяны
Казанские отели разрешили без штрафов отменять бронирования
Ученые: риск заражения COVID-19 зависит от группы крови
Россреестр РТ приостановил прием граждан из-за коронавируса
В Россию приостановили въезд иностранцев с 18 марта
В Казани отменили проведение древнего праздника "Навруз". Виноват коронавирус
Вузы в Татарстане массово переходят на режим дистанционного обучения. Вот еще один, в Челнах
Минобрнауки РТ: перевод вузов на "дистанционку" не скажется на зарплатах и стипендиях
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