Коронавирус в Татарстане: все, что нужно об этом знать

ProKazan.ru запускает обновляемую ленту новостей. Все, что связано с коронавирусом и его влиянием на жизнь Казани и Татарстана, будет собрано в этом материале.

17 марта в Татарстане был выявлен гражданин, заболевший коронавирусом. Его госпитализировали в РКИБ

В Минздраве РТ рассказали о состоянии пациента с коронавирусом

КФУ перевел студентов на дистанционное обучение

ВОЗ рассказала об опасности заражения COVID-19 через деньги и банковские карты

Из-за распространения инфекции в Татарстане под запрет попали кальяны

Казанские отели разрешили без штрафов отменять бронирования

Ученые: риск заражения COVID-19 зависит от группы крови

Россреестр РТ приостановил прием граждан из-за коронавируса

В Россию приостановили въезд иностранцев с 18 марта

В Казани отменили проведение древнего праздника "Навруз". Виноват коронавирус

Вузы в Татарстане массово переходят на режим дистанционного обучения. Вот еще один, в Челнах

Минобрнауки РТ: перевод вузов на "дистанционку" не скажется на зарплатах и стипендиях

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