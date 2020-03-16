Минздрав Татарстана: анализы на коронавирус можно сдать в любой поликлинике

В Минздраве Татарстана рекомендуют гражданам, прибывшим из зарубежных поездок, сдавать анализы на коронавирус. В частности, речь идет о странах, где имеются подтвержденные случаи заболевания инфекцией COVID-2019.

"Граждане <...> могут обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства для сдачи анализов на новую коронавирусную инфекцию. Если в течение одних суток после сдачи анализа вы не получили информацию о результате, значит, тест отрицательный, коронавирусом вы не болеете"? - сообщают в министерстве.

В минувшую пятницу корреспондент ProKazan.ru обзвонил 23 городские клиники, в том числе, несколько частных. Только в одном медучреждении сказали, что делают соответствующие анализы.