В России 35 человек заболели COVID-19. Где в Казани сдать тест на коронавирус?

С 13 марта в РТ введен особый санитарный режим из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Вступили в силу ограничения при проведении мероприятий с участием большого количества людей. Жителям республики рекомендуют воздержаться от выездов за пределы страны.

В связи с установлением особого режима в республике корреспондент ProKazan.ru решил узнать, где в Казани можно сдать тест на коронавирус.

Опасность заболевания состоит в том, что симптомы коронавируса схожи с симптомами ОРВИ и гриппа.

Точно определить опасный COVID-2019 можно только с помощью специального анализа крови.

Напомним, что к основным симптомам заболевания относят: высокую температуру, озноб, сухой кашель, головную боль, боли в мышцах, затрудненное дыхание. Инкубационный период нового коронавируса может длиться более 14 дней.

Корреспондент ProKazan.ru обзвонил 23 городские клиники, в том числе частные, чтобы выяснить, где можно сделать тест на выявление коронавирусной инфекции при наличии симптомов или подозрения на вирус.

До поликлиник № 7, 10, 11, 17, 18, 19 не удалось дозвониться.

В городских поликлиниках № 3, 4, 8, 12, 16, 20 узнать, заражены ли вы коронавирусом не удастся.

В регистратуре поликлиники № 16 заявили, что не знают, можно ли у них сдать мазок на коронавирус.

В поликлинике № 17 рассмеялись, услышав про коронавирус и спросили: "А такой тест вообще существует?"

В поликлинике при 7-ой городской больнице сообщили, что подобного рода тестов не проводят, но порекомендовали обратиться с этим вопросом в инфекционную больницу.

В Городском диагностическом центре по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний по улице Ершова ответили, что мазок на коронавирус у них сдать нельзя.

В платных клиниках, таких как "Биомед", "Спасение", "Медел", "Здоровье семьи" сказали, что не делают тесты на новый вирус.

Лишь в одной городской поликлинике корреспонденту дали положительный ответ. В 21-ой поликлинике по улице Рихарда Зорге можно сдать тест на коронавирус.

ProKazan.ru отправил официальный запрос в Роспотребнадзор, на момент публикации материала ответ не был получен.

Сегодня в Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса, сообщает "Интерфакс".

В РФ на данный момент 35 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 32 случая - это граждане РФ, прибывшие из-за рубежа, два случая - граждане Китая (выписаны в феврале), и гражданин Италии, студент по обмену петербургского медвуза.