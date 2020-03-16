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Штраф $2000 и тотальная изоляция: казанцы рассказали, как за рубежом борются с коронавирусом

Cегодня, 22:05 163 0 Автор: prokazan.ru

13 марта в Татарстане по указу Рустама Минниханова введён особый санитарно-эпидемиологический режим, который продлится до 15 апреля. Такие меры связаны со стремительным распространением коронавируса в мире и России. Все международные спортивные мероприятия в городе перенесены, а спортивные матчи будут проходить без участия зрителей. То же касается культурных событий - они перенесены на более поздние сроки. К слову, в КФУ сейчас решается вопрос о временном переводе студентов на дистанционное обучение.

В связи с нарастающей паникой, многие жители города начали массово скупать в магазинах продукты и, как ни странно, туалетную бумагу. Полки гипермаркетов пустеют буквально за считанные часы.

Казанцы массово скупают продукты в «Метро»

Что касается перемещений между странами: представителям органов госвласти запрещено выезжать в заграничные командировки, а жителям города посоветовали воздержаться от туристических поездок. Любому человеку, недавно вернувшемуся из-за границы, предстоит провести 14 дней на карантине.

На сегодняшний день на границах с 12 странами — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Белоруссией, Украиной и Эстонией — действуют те или иные ограничения. Также «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает рейсы в Прагу, Осло, Вену, Копенгаген, Кишинев, Ташкент и Таллин.

Согласно данным с портала gisanddata.maps.arcgis.com, по состоянию на 16 марта число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 169 тысяч человек. Всего от вируса погибло более 6 тысяч человек, выздоровело – более 77 тысяч. В России заражено 93 человека, 8 – выздоровели.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Корреспондент ProKazan.ru связался с уроженцами Казани, находящимися сейчас за границей, и узнал, какие меры против коронавируса принимают власти в других странах и как они борются с паникой вокруг инфекции.

Испания: зараженных – 7 844, погибших – 292, выздоровевших – 517 

Анна, 32 года, живет в Испании 5 лет, сейчас в декрете 

В Испании сегодня официально первый день карантина, но все уже третий день стараются не выходить из дома. Улицы практически пустые, потому что за выход на улицу без веской причины могут оштрафовать. Веская причина - это поход на работу, в супермаркет за едой, в аптеку и на прогулку с собакой. Все, по остальным причинам находиться на улице нельзя. Штрафы составляют от 100 евро до 200 евро [от 8 до 16 тысяч рублей], так по крайней мере говорят в новостях. Это зависит от угрозы, которую человек предоставляет обществу.

На самом деле паники среди людей нет. Но магазины пустые: разобрали туалетную бумагу, рис, макароны. Но сейчас продукты начали появляться. Сегодня я ещё не ходила в магазин, но видела за окошка, как люди идут с тележками. Кстати, если местные жители выходят на улицу, то между людьми должна быть дистанция 1 метр. То есть, допустим, мы вдвоём с мужем рядом на улице идти не можем.

Пустые полки в супермаркетах Италии

Испанцы сначала были сильно напуганы, но сейчас успокаиваются. Народ позитивный и старается находить какую-то пользу: проводят время со своей семьей, многие, когда выглядывает солнышко, выходят на балконы и играют на музыкальных инструментах. Каждый вечер в 8 часов жители подходят к своим окнам и аплодируют в благодарность медикам за их работу.

У нас даже выпустили методички, как находится дома. Грубо говоря, там про то, как в четырёх стенах не сойти с ума за эти две недели. Это связано с тем, что испанцы - нация, любящая улицы. Поэтому для них это испытание не из легких. Есть даже хэштег в соцсетях специальный «я остаюсь дома» на испанском. Если по нему пройти, то можно увидеть, как люди с балконов проводят фитнес-классы, играют в бинго и поют гимны. Все стараются поддерживать друг друга, ещё смотрим на опыт Китая и Италии и надеемся, что скоро все у нас пройдёт и жизнь нормализуется.

Франция: зараженных – 5 437, погибших – 127, выздоровевших – 12

Валерия, 26 лет, живет во Франции 5 лет, работает программистом

На мой взгляд, все происходящее нацелено на то, чтобы люди вели себя неадекватно. Они скупают всю туалетную бумагу, макароны, тушенку и прочее. В очередях теперь пускают только по одному. Закрылось практически все: и аптеки, и почта. Остаются открытыми вроде бы самые большие супермаркеты.При выходе на улицу пока что нет штрафов, но мне кажется, они будут.

Мне кажется, правительство решило сыграть на опережение: французы не хотят допустить повторение итальянской истории и надеются предотвратить массовое заражение.  С помощью своих действий они решили закрыть все, чтобы люди оставались у себя. Сейчас Франция действует так, как должно действовать любое государство.

Очередь в магазин в Париже

Многие говорят, что карантин может затянуться на 45 дней. Все, конечно, в шоке, потому что так долго просидеть дома будет очень сложно. Многие перейдут на «хоумворк», чтобы работать из дома. А тем, кто не может себе такого позволить, я думаю, все равно будут выплачивать зарплаты.

Вообще вся эта шумиха заметно сказывается на моей жизни. Сейчас, например, некоторые не смогут видеться с друзьями. Но мне повезло, мои подруги живут от меня буквально в двух шагах, так что мы сможем ходить друг другу.

Израиль: зараженных – 251, погибших – 0, выздоровевших – 4

Семён, 26 лет, в Израиле полгода, проходит стажировку в местном IT-стартапе

Сейчас в Израиле запретили собрания людей больше 10 человек. Закрыли детские сады, школы, университеты отправили на удаленное обучение. Закрыли все развлекательные учреждения, оставили только супермаркеты и аптеки.

Что касается штрафов за выход на улицу, то их у нас нет. Но есть штраф за нарушение карантина – 5 тысяч шекелей [около 100 тысяч рублей], и штраф для тех, кто не сообщает, что был за границей – 3 тысячи шекелей [около 60 тысяч рублей]. Помимо этого, нарушителям карантина может светить уголовное преследование за распространение заболевания. Несколько уголовных дел уже заведено.

Иностранцев в Израиль не пускают вообще. Для израильтян, прилетевших из-за границы - обязательный двухнедельный карантин. Израильская авиакомпания Эль Аль прекратила все полеты. Ну и море рекомендаций, среди которых обязательно держать дистанцию со всеми людьми более двух метров.

Магазин «Тив-Таам» в Ашдоде

Сейчас люди начали массово скупать продукты – дошираки, макароны, мясо, пельмени, крупы и тушенку. Но дефицита в магазинах пока нет. Есть все кроме туалетной бумаги, ее буквально скупили всю. Еще в два с лишним раза поднялись цены на санитайзеры.

Мне эта шумиха очень мешает. Я прохожу стажировку в компании, которая находится в полутора часах езды от дома, и руководитель настаивает на том, что я должен ездить на работу. А я не хочу целых три часа находиться в общественном транспорте. Это привело к конфликту, из-за которого я могу не получить работу.

Чехия: зараженных – 293, погибших – 0, выздоровевших – 0

Ксения, 26 лет, живет в Чехии 9,5 лет, работает на чешском интернет-портале

Ощущение на самом деле такое, как будто сейчас Рождество или Новый Год, только без салютов и ярмарок. Много людей стараются сидеть дома. Кинотеатры и галереи закрыты, рестораны работают только до 8 вечера. Сначала нас пугали штрафами, но потом сказали, что никого штрафовать не собираются, просто хотят сознательности от людей.

Сами люди постоянно говорят про коронавирус, скупают туалетную бумагу, макароны и хлеб. Какая-то женщина даже заказала в интернет-магазине 200 кг еды. Из-за этого в Чехии ввели ограничения на количество закупок в таких магазинах. Ну и ещё медицинские маски не купить уже недели две. Хотя я видела кого-то в масках только 3-4 раза. Не знаю, куда они уходят.

Вообще за последние две недели власти приняли множество мер: например, запретили перелёты из Италии и всех, кто там был, попросили сесть на карантин. Постепенно увеличивался список стран, возвращаясь из которых ты получал смску «посидите-ка дома 14 дней». Потом закрыли средние школы и университеты. Детсады, кстати, оставили, чтобы родителям было попроще. Многие фирмы рекомендуют работать из дома, некоторые просто закрывают офисы на дезинфекцию.

Улицы Праги

Еще с полуночи сегодняшнего дня запрещён въезд иностранцам и выезд местным (кроме особых случаев). Введен карантин, но на чешский манер: запрещено выходить, кроме как на работу, к врачу, за продуктами, в аптеку, по срочным делам, ну и прогуляться недолго можно - для иммунитета же полезно.

Шумиха с коронавирусом на мне сказалось сильно. Моя мама не сможет прилететь ко мне из Казани, а я не лечу в Питер. Неясно, как планировать отпуск, потому что все позакрывали границы.

Вообще многие переживают за экономику. Малый бизнес страдает страшно. Но с другой стороны, в парках полно людей, все играют в «настолочки» и ходят друг к другу в гости смотреть кино. Несколько моих друзей сейчас сидят дома на карантине, чтобы перестраховаться. 

Австралия: зараженных – 297, погибших – 3, выздоровевших – 23

Диляра, 50 лет, живет в Австралии 28 лет, работает инженером-консультантом по окружающей среде

У нас ситуация с коронавирусом еще не настолько плоха как Европе. В основном у нас заболевают те, кто приехал из-за границы или общался с вернувшимися. Такие люди сразу же должны отправляться на двухнедельный карантин. Если человек не сообщает об этом, то ему грозит штраф в 2 тысячи долларов [148 тысяч рублей]

Люди постоянно наблюдают в интернете за тем, что происходит в Европе и Китае. Поэтому жители Аделаиды начали все скупать в магазинах, оставались только пустые полки. Гипермаркеты, конечно, заполнялись на следующий день, но народ и это в панике сразу же раскупал. На работе нам каждый день приходят оповещения, в которых людей, имеющих проблемы с легкими или сердечно-сосудистой системой, просят работать из дома. 

Обстановка в Аделаиде

Вообще жесткой изоляции у нас пока что нет. Единственное, у нас отменили крупные мероприятия, на которых могут находиться более 500 человек. Например, недавно отменили Формулу-1, ради которой съезжалось множество людей из разных стран. А так, все также ходят в школы и на работу. Наш премьер-министр сегодня еще раз подтвердил, что пока учебные заведения закрывать не будут.

Жаль, что из-за коронавируса оказалась под большим вопросом наша поездка в Казань. Надежда, конечно, умирает последней, но вряд ли за два месяца этот вопрос полностью разрешится.

Польша: зараженных – 125, погибших – 0, выздоровевших – 2

Анастасия, 26 лет, живет в Польше полгода, работает преподавателем немецкого языка, блогер

С этого понедельника у нас официально введён карантин. Среди рекомендаций: сидеть дома и не ходить в общественные места. Все офисы, кино, театры, ТЦ закрыты. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Небольшие продовольственные магазины тоже работают, но в помещение могут зайти не более трех человек. Люди в магазинах сметают все, поэтому образуются очереди на улицах. При этом, все должны держать большую дистанцию друг от друга. Некоторые рестораны и кафе все еще принимают заказы, но курьер оставляет все под дверью без контакта с людьми.

Автобусы в Польше

Штрафов за выход на улицу нет, слава Богу! Но людей стало явно меньше. Въезд в страну тоже запрещён. Только граждане страны и люди, имеющие карты по быту, могут въехать на территорию.

Паника в Польше нарастает ещё и в связи с тем, что многие остались без работы и средств на существование, хотя в основном люди все-таки перешли на работу в онлайн режим. Все запланированные встречи пришлось отменить, так как теперь на это наложен запрет. Все решается только через интернет и телефон.

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В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости