В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим

По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса в РТ вводится особый санитарно - эпидемиологический режим. Он будет действовать до 15 апреля и включает ряд мероприятий.

Так, в РТ перенесены все международные спортивные мероприятия, спортивные матчи (регулярные игры) будут проходить без участия зрителей, а культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки. Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей.

Кроме того, представителям органов госвласти запретили все зарубежные командировки, аналогичные рекомендации даны всем предприятиям и организациям РТ, а также жителям. Если же работник выезжает из страны, ему придется по возвращении провести 14 дней на карантине. Сейчас на домашнем карантине находится министр экологии РТ Александр Шадриков после визита в Германию.

Всем вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, необходимо сообщить сотрудникам Роспотребнадзора информацию о месте, датах пребывания и возвращения, а также контактную информацию. Для этого в республике создана круглосуточная горячая линия: +7(843)296-02-24. В случае проявления симптомов недомогания (температура, грудная и головная боль) в обязательном порядке обращаться за консультацией к врачу.

Добавим, что по данным на 13 марта в мире 136 682 человек заразилось коронавирусом, 4 976 из них умерли.