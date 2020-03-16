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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани машина пробила кирпичный забор. Есть пострадавшие

Cегодня, 12:18 277 2 Автор: prokazan.ru

В Казани автомобиль влетел в кирпичный забор, пробил его и перевернулся. Видеозапись с места аварии появилась в социальных сетях. 

ДТП произошло на улице Восстания около республиканской клинической инфекционной больницы. Легковушка пробила кирпичное ограждение и перевернулась. По информации очевидцев, в результате аварии травмы получили четыре человека. О причинах и подробностях происшествия пока неизвестно.

Как отмечают пользователи соцсетей, забор от автомобилистов страдает не в первый раз:

"Пару лет назад чувак туда так же залетел на 7ке и пассажира убил"
"Давно туда не влетали"
"Да уж давно там никого не было...забор там несколько раз заново собирали"

Напомним, что сегодня ночью в центре Казани произошло еще одно серьезное ДТП: после столкновения двух машин один из них впечаталась в стену кафе. 

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комментарии

Русский обыватель
36
16 марта 2020
12:33
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Ага
0
16 марта 2020
13:17
Ребята, кто хочет дружить? Нашему штабу единой росии очень нужны друзья. Особенно радужного настроения. Я очень дружелюбен и любвеобилен. Я почти как Алина, только я не фригидный и буду ценить вашу дружбу.

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