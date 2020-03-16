В Казани машина пробила кирпичный забор. Есть пострадавшие

В Казани автомобиль влетел в кирпичный забор, пробил его и перевернулся. Видеозапись с места аварии появилась в социальных сетях.

ДТП произошло на улице Восстания около республиканской клинической инфекционной больницы. Легковушка пробила кирпичное ограждение и перевернулась. По информации очевидцев, в результате аварии травмы получили четыре человека. О причинах и подробностях происшествия пока неизвестно.

Как отмечают пользователи соцсетей, забор от автомобилистов страдает не в первый раз:

"Пару лет назад чувак туда так же залетел на 7ке и пассажира убил"

"Давно туда не влетали"

"Да уж давно там никого не было...забор там несколько раз заново собирали"

Напомним, что сегодня ночью в центре Казани произошло еще одно серьезное ДТП: после столкновения двух машин один из них впечаталась в стену кафе.