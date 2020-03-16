В центре Казани ночью легковушка перевернулась и впечаталась в стену

Сегодня ночью в центре Казани "Лада Гранта" попала в серьезное ДТП. Фотографии последствий появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что авария произошла на перекрестке Мусы Джалиля и Право-Булачной. Отечественный легковой автомобиль столкнулся с Daewoo Nexia, перевернулся и впечатался в стену кафе. Официальной информации о пострадавших пока нет, машины получили повреждения.

Напомним, что в выходные в РТ произошла серьезная авария: на трассе Нурлат - Кузайкино в лобовом столкновении погибли три человека.