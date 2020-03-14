Соцсети: В Казани две супружеские пары подрались из-за ДТП. Есть видео

Накануне вечером в социальной сети появилась видеозапись драки на АЗС в центре Казани. В потасовке участвовали и женщины, и мужчины.

Одна из предполагаемых участниц разборок изложила свою версию произошедшего. По ее словам, когда они с мужем заезжали на АЗС, их подрезала "Лада", после чего произошло столкновение. После случившегося мужчины вышли из машин и начали разбираться в ситуации.

"Я все снимала на телефон, но вмешалась спутница водителя. Она на меня накинулась, выбила телефон, после была драка, вызван наряд полиции и скорая. Хочу обратить внимание, что в их машине сидели дети и как их родители при этом себя вели", - сообщила в соцсетях одна из участниц конфликта.

"Какие у нас милые, добродушные и целомудренные дамы, хранительницы семейного очага, мужики так не ругаются, ужас!"

"Звереет народ..."

"Надо разговором всё решать, кулаками всегда успеем", - написали пользователи соцсети под видео.