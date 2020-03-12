В казанском цирке родились четверо тигрят. Объявлен конкурс на имена для малышей

В казанском цирке у тигрицы Магды родилось четверо малышей. Тигрята появились на свет 11 марта, сообщают в пресс-службе цирка.

Мама тигрят родилась в казанском зоопарке, позже гастролировала с цирками, папа - Мартин - приехал с гастролями из Крыма. Сейчас тигрица освобождена от репетиций, о дальнейшей судьбе малышей пока неизвестно, предположительно, они продолжат гастроли вместе с родителями.

Сейчас новорожденным тигрятам выбирают имя, оно обязательно должно начинаться с буквы имени родителей. Читатели ProKazan.ru могут принять участие в конкурсе имен и выиграть билеты в цирк. Для этого в комментариях к этому посту нужно предложить свой вариант имен для малышей. 16 марта в 18:00 директор цирка выберет комментарии с самыми лучшими именами.