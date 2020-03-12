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В Казани два человека погибли, задохнувшись в автомобиле

Cегодня, 14:31 143 1 Автор: prokazan.ru

В Казани мужчина и женщина задохнулись в собственном автомобиле. 

По данным Следкома Татарстана, 11 марта 2020 года в салоне автомобиля "ВАЗ-21099", стоящем в гараже на улице Тэцевской, были обнаружены тела 60-летнего мужчины и 53-летней женщины с признаками отравления выхлопными газами.

Предположительно, мужчина и женщина получили смертельные отравления в результате того, что от выхлопной трубы автомобиля отсоединился укрепленный на ней шланг для вывода продуктов горения из гаража на улицу.

 По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка, тела направлены на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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комментарии

Anna
0
12 марта 2020
14:38
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