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Фото: unsplash.com

«Она будет уже готовая мама»: российским девочкам предложили учиться дома, но казанцы против

Cегодня, 15:03 161 6 Автор: prokazan.ru
Мнение жителей и экспертов в сфере образования

В начале марта известный скандальными заявлениями протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопрос о воспитании детей, неоднозначно высказался об образовании девочек.

Ранее он уже навлекал на себя гнев общественности, назвав женщин, живущих в так называемом гражданском браке, проститутками

На этот раз священнослужитель заявил, что в школе детей учат плохому, и девочкам лучше туда не ходить. Он рассказал о знакомой женщине, которая не отдала свою дочь в общеобразовательное учреждение. Вместо того, чтобы посещать школьные занятия вместе со сверстниками, девочка помогала своей матери с малышом дома и обрела полезные навыки, которые не получила бы в школе.

"Что же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни", - заявил священник.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о школьном образовании для девочек.

Легойда считает, что Смирнов не выступал против обучения девочек в школе, а говорил о преимуществах обучения на дому.

Есть ли положительные стороны в обучении на дому, чем грозит раздельное обучение для мальчиков и девочек, каких предметов не хватает в современной школе, как женщины, получившие в свое время образование, прославили Татарстан - в материале ProKazan.ru.

"Потом ко мне домой приходили учителя. Я встречала их прямо в пижаме"

Казанцы не считают обучение на дому хорошей идеей. ProKazan.ru провел опрос среди подписчиков Вконтакте и выяснил, что большинство горожан выступают за школьное образование для девочек.

 

 
Одна из подписчиц поделилась с корреспондентом ProKazan.ru своим опытом обучения на дому. В 7 классе девочке пришлось перейти на домашнее обучение по состоянию здоровья. Однако за ее образование отвечали не родители, а школьные учителя, приходившие к ней ежедневно. Благодаря им девушка поступила в КФУ.

"Мне это нравилось. Я 5 лет была на домашнем обучении. Индивидуальное обучение - это здорово. Я вставала в 12, всегда высыпалась, потом ко мне домой приходили учителя. Я встречала их прямо в пижаме. У нас были очень доверительные отношения. Я могла обсуждать с ними личные проблемы. Единственный минус - я стала меньше общаться с одноклассниками. К 10 классу дружеские отношения с ними были потеряны. Я чувствовала себя одиноко. Мой круг общения стал гораздо уже. В 10 классе я очень переживала из-за этого, а в 11 я уже готовилась к ЕГЭ, остальные проблемы ушли на второй план", - рассказала Гульнара.

Другая подписчица сообщества ProKazan.ru Эльвира высказалась в комментариях под опросом в пользу раздельного обучения мальчиков и девочек.

"Необходимо по классам разделять мальчиков и девочек в рамках одного учебного заведения. Особенно в старших классах. Это не исключает общения на перемене и во дворе. На занятиях лучше раздельно. И должно быть воспитание уважения. Трудности возникают всегда, и от совместной учебы их гораздо больше", - заявила она.

С ней не смогла согласиться другая подписчица Яна. Она рассказала о своем опыте раздельного обучения. Девушка видит в таком подходе недостатки.

"Училась я в таком классе в 6 гимназии. Если я дискомфорта не испытывала, потому что общалась с ребятами из параллельных классов, то половина моего класса - девочки, имеющие в итоге проблемы с общением с противоположным полом", - написала она в ответ Эльвире.

"Нам смешно, когда в Интернете мы смотрим ролики, на которых дети не могут угадать по портрету Пушкина"

Точку зрения Яны разделяет и заведующая кафедрой межкультурной коммуникации и лингвистики КазГИК, доцент, к.ф.н. Татьяна Сорокина.

"Я не сторонник раздельного обучения девочек и мальчиков. Опыт других стран, опыт дореволюционной России говорят о том, что в изоляции начинают зарождаться нездоровые отношения. Мы не должны плодить нетрадиционные отношения. Нужно изначально прививать нормальные отношения, свойственные национальному менталитету тех народов, которые издревле жили на территории Российской Федерации", - считает Сорокина.

Заведующая кафедрой отметила, что школьникам необходимы уроки труда, формирующие умения, необходимые во взрослой жизни.

"В школе до их пор сохраняется разделение детей на уроках труда или технологии, где девочкам дают азы кройки и шитья, кулинарного искусства, а мальчиков учат вбивать гвозди, чинить розетки и утюги. Этот предмет нельзя заканчивать на уровне 6 класса. Его нужно довести до самого финала, чтобы в будущем у молодых людей не возникало бытовых проблем. Например, чтобы не было такого, что мужчина неспособен вкрутить лампочку, а женщина не знает, с какой стороны подступиться к приготовлению картофеля", - подметила преподаватель.

Сорокина рассказала, что раньше в школах существовал особый предмет, который девочкам преподавался отдельно от мальчиков:

"Когда я была школьницей, у нас были уроки под названием "Этика семейной жизни". На этих уроках рассказывали, как предохраняться от нежелательной беременности, как вести себя в разных нестандартных ситуациях, чтобы потом всю жизнь не лечить ВИЧ-инфекцию и другие заболевания".

Она считает, что подобные предметы не помешало бы ввести в современных школах. Эти уроки, по ее мнению, должны вести не учителя, а специалисты — врачи и психологи. Они могли бы также заниматься и с родителями учеников. Это помогло бы предотвратить рост уровня преступности среди несовершеннолетних. Преподаватель также отметила, что современным школьникам не хватает простых умений: сервировать стол, общаться с собеседниками. Этому могли бы обучать в школах.

Преподаватель также рассказала о значении школьных факультативов. Раньше факультативные занятие были разнообразными и полезными, а сейчас они направлены на подготовку к экзаменам, заявила она. 

"На факультативах мы расширяли наш кругозор: читали произведения зарубежной литературы, прорешивали олимпиадные задания, делали опыты по химии и физике. Сегодня я могу починить утюг. Этому я научилась в школе", - рассказала Сорокина.

"Быть культурным и образованным сейчас немодно"

Она считает, что всем детям необходимо получать школьное образование.

Однако преподаватель обеспокоена современной системой образования в целом. Прежде чем вводить новые предметы, необходимо решить более глобальные проблемы, существующие в этой сфере, считает Сорокина. По ее словам, в настоящее время школьное образование переживает кризис.

Заведующая кафедрой межкультурной коммуникации и лингвистики КазГИК рассказала о своем опыте работы с одиннадцатиклассниками и отметила их низкий уровень образованности:

"В настоящее время образование носит очень поверхностный характер. Борьба за оценки вытесняет желание человека быть грамотным. Сейчас очень трудно найти выпускника, который действительно напишет диктант средней степени сложности без ошибок. Если мы проконтролируем ситуацию, у него будут стоять "5", потому что школа ведет его к медали. И по сей день можно встретить одиннадцатиклассников, которые, например, не могут назвать ни одного произведения о русской истории, о Великой Отечественной войне. Бывает, дети не могут назвать даже ни одного автора, который публиковался во второй половине XX века. Это катастрофа. Нам смешно, когда в Интернете мы смотрим ролики, на которых дети не могут угадать по портрету Пушкина, когда они не знают ни одной столицы ни одной страны. Но это катастрофа".

Сорокина призналась, что обеспокоена не только уровнем знаний современных школьников, но и уровнем образованности и культуры нынешних взрослых. Быть культурным и образованным сейчас немодно, с досадой подметила она.

Раньше девочкам не нужно было образование, потому что после замужества их всю жизнь содержали мужья. Но такие порядки давно канули в Лету, мир изменился, девушки сами зарабатывают себе на жизнь, а без образования невозможно найти достойную работу.

Не окончив Московскую консерваторию, Сара Садыкова не смогла бы прославить татарский народ, став профессиональным композитором.

Магуба Сыртланова без школьного образования не поступила бы в Балашовскую лётную школу, не стала бы Героем Советского Союза, в ее честь не назвали бы одну из казанских улиц. 

Не окончив школу, а потом Литературный институт имени А. М. Горького Бэлла Ахмадуллина не добилась бы успехов в поэтическом творчестве.

Без образования Муслима Латыпова, генеральный директор ООО "Бахетле-1" не открыла бы свою собственную сеть магазинов, не вошла бы в Госсовет РТ и не попала бы в список 50 богатейших женщин России по версии Forbes.ru. 

Не имея образования, Чулпан Хаматова не достигла бы успехов на актерском поприще и не смогла бы руководить благотворительным фондом.
 

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комментарии

Горожанин
0
12 марта 2020
15:35
А как Муслима вошла в Госсовет? У неё же бизнес.
Горожанин
0
12 марта 2020
15:38
А как входят в госсовет? 8-*
В ответ на комментарий пользователя
А как Муслима вошла в Госсовет? У неё же бизнес.
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Горожанин
0
12 марта 2020
16:01
Я с 10 лет нянчила младшего братика, да так, что только грудью не кормила- день и ночь с ним нянчилась, и он ко мне был больше привязан, чем к матери. С тех пор не переношу детский писк, визг, и не хотела иметь своих детей- так и осталась чайлдфри. Вывод: не надо раньше времени приучать нянчить детей, нельзя обкрадывать детство у девочек, заставляя их с 7 лет выполнять материнские обязанности
Горожанин
0
12 марта 2020
16:26
Пфф. Да пусть делают что хотят. Я уже давно махнул рукой. Свое здоровье дороже, чем все эти сумасшедшие.
Горожанин
0
12 марта 2020
16:27
Безграмотные люди больше денег в храмы понесут
Горожанин
0
12 марта 2020
16:29
Ясно же сказали, лучше даже пальцем на глобусе не попадать в эту страну.

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На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows