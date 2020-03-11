Соцсети: в Казани полуголые девочки-подростки станцевали на дороге

В интернете появилась видеозапись, где две девочки в коротких шортах танцуют посреди улицы. Третья снимает их на камеру. В публикации можно наблюдать, как юные жительницы Казани трясут пятыми точками несмотря на минусовую температуру.

Казанцы бурно обсуждают увиденное в соцсетях:

“А потом плачут, что изнасиловали”;

“Да пусть танцуют, что такого?”;

“Это танец? Кривляние какое-то”;

“Синдром ТикТок”.

Напомним, недавно в Казани двое голых парней прокатились на крыше автомобиля. “Покатушки” попали на видео.