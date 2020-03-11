Соцсети: в Казани полуголые девочки-подростки станцевали на дороге

В интернете появилась видеозапись, где две девочки в коротких шортах танцуют посреди улицы. Третья снимает их на камеру. В публикации можно наблюдать, как юные жительницы Казани трясут пятыми точками несмотря на минусовую температуру.
Казанцы бурно обсуждают увиденное в соцсетях:
“А потом плачут, что изнасиловали”;
“Да пусть танцуют, что такого?”;
“Это танец? Кривляние какое-то”;
“Синдром ТикТок”.
Напомним, недавно в Казани двое голых парней прокатились на крыше автомобиля. “Покатушки” попали на видео.
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